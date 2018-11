Riprende a correre la Snav Folgore Massa

Nell’insidioso derby contro l’Atripalda Volleyball i costeri si rilassano solo nel terzo parziale, poi tutto va liscio

Redazione – Dopo lo stop interno di sette giorni fa la Snav Folgore Massa riprende la corsa e nell’insidioso derby contro l’Atripalda Volleyball i costieri si rilassano solo nel terzo parziale, poi tutto va liscio.

Sono dei biancoverdi costieri, stessi colori degli irpini, oggi in completo nero, che non hanno sbavature significative fin da quando mettono piede nella palestra comunale stadio Partenio e prendono già sin dalle prime battute le cosiddette dovute distanze. Infatti il copione che si legge in tre set è quasi lo stesso: inizio ben deciso, concentrato e con il concedere poco all’avversario, che si vede, quando barcolla non raccapezza più nulla. Casaro aiutato anche dal nastro mette a terra, Fantauzzo anche lui non ci pensa su due volte e gli irpini annaspano di ben 7 punti, anche se capitan Picariello da zona 4 da qualche buona sveglia, che però non serve a nulla giacché Deserio martella da centro senza fronzoli. Il coach Colarusso cambia al palleggio ma sono ancora i massessi a matare con il ‘macho’ Della Mura e la squadra biancoverde vola, Casaro la piazza ed il dado è quasi tratto, e lo finisce di trarre il ‘macho’ nonostante qualche battuta di Picariello che è insidiosa.

Una Snav Folgore ancora concentrata lascia poco spazio agli atripaldesi prendendo un buon distacco, 4 punti, Casaro sale ancora in cattedra e detta legge dalla seconda linea, ma qualche grattacapo in ricezione lo hanno gli ospiti e la squadra del coach Colarusso sembra più convinta e decisa con un Picariello che mette a terra una diagonale secca.

Così come è il mani out di Fantauzzo che poi con Della Mura mette a segno un secco muro che va a punto, mentre i locali tentano di tenere sulla corda loro ed i compagni, che però non si fanno abbindolare e Fantauzzo ancora mette a terra e Casaro sfonda il muro avversario. Picariello prova ancora dare una scossa che innesca una flebile rimonta, coach Colarusso chiama un inutile timeout perché Casaro chiude i conti del set.

Nel terzo li chiude l’Atripalda che approfitta di una Snav Folgore che sembra smarrire la buona strada e sembra deconcentrata, pensando forse di avere già la gara alla sua portata, ma ha fatto i conti senza l’oste. Che subito si erge a protagonista con il solito Picariello che da zona 4 innesca una potente diagonale che folgora la difesa avversaria, nonostante il mai out di Ferenciac, così la partita diventa equilibrata. Casaro sfrutta le mani di Silvestri mentre Deserio ci mette una buona pezza a centro con una bella combinazione, che però serve a poco poiché il blackout pervade i costieri ed accende la luce agli irpini. Che non mollano la presa ed azzannano i costieri che rimediano un cartellino giallo (ma anche per i locali) per coach Esposito che cambia la diagonale che non serve a nulla.

Finalmente la squadra della penisola torna in sé, Deserio ci mette la firma ma poi deve vedere la sfera di Picariello insaccarsi tra lui e la rete, ma questo non da nessun fastidio poiché la Folgore è ritornata nel rettangolo di gioco ben decisa e concentrata. La bordata diagonale di Ferenciac non fa passare la squadra biancoverde atripaldese, così ancora coach Colarusso deve chiamare un timeout che è vano poiché Della Mura chiude a centro, mentre il duo Aprea-Fantauzzo mette a segno un lungo linea e Casaro sfonda e la squadra ospite va a più 9. Cormio fa anche lui un buco a terra che però non viene colmato dalla vana rimonta locale anche grazie a qualche ricezione difficoltosa massese. Il set ormai e ad appannaggio della Snav che lo chiude con Casaro che porta i costieri a meno uno dalla vetta, comandata dal Gis Ottaviano, e sabato 10 novembre in casa sarà di scena la Leo Shoes Casarano, seconda a pari merito sia con i costieri che con il Tya Marigliano.

Una gara avvincente che sarà al cardiopalma.

CAMPIONATO PALLAVOLO 2018/19 – SERIE B/MASCHILE – GIRONE G – 4^ GIORNATA

ATRIPLADA VOLLEYBALL – SNAV FOLGORE MASSA 1-3

(12-25, 21-25, 25-21, 17-25):

ATRIPLADA VOLLEYBALL: De Prisco, De Mattia A, Mitidieri, Colarusso, Iannotta, Cicatelli, Ardenio, Salerno, Silvestri, Rescignano, Picariello, Marra (L), De Mattia G.

Coach: Angelo Colarusso.

SNAV FOLGORE MASSA: Della Mura, Aprea, Fantauzzo, Deserio, Casaro, Ferenciac, Denza (L); Esposito, Cormio, Miccio; Evangelista, Pontecorvo, Gargiulo.

Coach: Nicola Esposito.

1° Arbitro: Antonio Colapietro (Bari) 2° Arbitro: Salvatore Iaia (Ostuni).

GISPA