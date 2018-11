Rione Casiletti di Vietri sul mare , “sfida” Salerno e Cava de’ Tirreni

Mentre Salerno con le sue “Luci d’Artista” e Cava de’ Tirreni con il suo “Borgo medioevale illuminato” si “sfidano” a colpi di luminarie, un piccolo rione di Vietri ,Rione Casiletti, sfida i due “giganti” con una sua personale illuminazione natalizia. I residenti ed i commercianti del Rione Casiletti e del Vicolo S. Giovanni di Vietri sul mare, hanno letteralmente “adottato “ il posto in cui abitano ed autotassandosi ,hanno provveduto ad installare delle proprie luminarie natalizie con tanto di albero di Natale ,slitta di Babbo Natale ed addobbi natalizi. Una occasione per valorizzare il posto in cui abitano e lavorano più di 300 persone con decine di commercianti ,tra cui si è instaurata una vera e propria sinergia .Il Rione Casiletti è uno dei rioni più antichi di Vietri sul mare,quello in cui è insita la “vera” essenza dell’essere vietrese,con decine di famiglie che si aiutano l’un l’altro nei momenti di difficoltà .Un esempio di civiltà e di rispetto per il luogo ,viene proprio dagli stessi commerciati e cittadini, i quali ,con apposizione di fiorire ,e con la pulizia costante dello spazio del rione, dove i bambini giocano, rendono piacevole e vivibile uno posto in cui tanti turisti si fermano a visitare uno dei posti più suggestivi di Vietri sul mare. L’accensione luminarie con annesso albero di Natale, avverrà sabato 17 novembre alle ore 19.00 ,con l’arrivo di Babbo Natale in slitta e per tutti i partecipanti un buffer di prodotti vietresi cucinati ed offerti degli abitanti del Rione Casiletti.

Antonio Di Giovanni