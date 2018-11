Praiano, Costiera amalfitana. “Al posto di Alimentari Angela ora ci siamo noi con tanti prodotti take away ma anche per consumare un buon tagliere di salumi con un bicchiere di vino!

👉Vi aspettiamo da Il Rifugio dei peccatori con pasta fresca, dolci dei più svariati tipi, pollo allo spiedo, porchetta di Ariccia e tanti altri prodotti tipici della Costiera Amalfitana!”

Ecco il messaggio su Facebook di Tonino Ruocco che abbiamo già apprezzato ai Colli di Fontanelle di Sant’Agnello in Penisola Sorrentina col Rifugio, poi a Castellammare di Stabia e dopo la Costa di Sorrento e la provincia di Napoli sulla Costa d’ Amalfi in provincia di Salerno con “Il Rifugio dei Peccatori”…. E qui di peccati di gola, con le bontà che ci propone Tonino, c’è l’imbarazzo della scelta come fanno vedere gli stessi amici sui social..

La cosa bella è che anche in inverno Tonino rimarrà aperto , sabato un aperitivo, quindi non vi resta che andare e .. buon appetito!