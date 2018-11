RIENTRA A SORRENTO DEL REPERTO ARCHEOLOGICO DELLA MOSTRA SI TRAIANO

E’ tornato dalla mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa , tenutasi dal 29/11/2017 – 18/11/2018 a Roma presso i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, il reperto archeologico sorrentino, costituito da un pluteo marmoreo scolpito ad altorilievo con armi. Esso appartiene alla collezione archeologica del Comune di Sorrento in deposito presso il Museo Correale. Proviene dal territorio Sorrentino ed esattamente da Capo Cervo, praticamente giusto difronte al Museo Correale. A Roma nell’ambito della mostra, che gli inviati di Positanonews hanno visitato per voi, ha avito il suo momento aureo, in quanto accostato per raffronto ad altri reperti similari, che hanno favorito la miglior comprensione di che cosa fosse. Rappresenta una catasta di armi, quelle sottratte al nemico, che andavano a costituire il trofeo dei vincitori nella capitale dell’Impero.