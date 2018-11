Reggina – Paganese: Arbitra Saia di Palermo -si gioca al Granillo

In occasione della gara Reggina – Paganese, valevole per l’11^ giornata di Serie C, gli Amaranto dopo aver esiliato per ben 5 gare di campionato, più 2 di Coppa Italia sul neutro di Vibo Valentia, riprenderanno a giocare nel proprio stadio “Oreste Granillo”. Intanto sono stati messi in vendita i biglietti per il settore ospiti sul circuito VivaTicket, presso il Bar Futuransa al costo di €10,00 + diritto di prevendita. Il tagliando si può acquistare fino a venerdì 9 alle ore 19,00.

A dirigere l’incontro tra Reggina e Paganese, sarà Mario Saia della Sezione di Palermo. Ad assistere il fischietto siculo, saranno Francesco Cortese della Sezione di Palermo e Lorenzo Poma della Sezione di Trapani.

FONTE:Paganesecalcio.com