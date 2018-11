Refood al Vicoletto di Sorrento, un viaggio nel gusto che emoziona . Un viaggio nell’antichità, tra colonne di mattone antico, capitelli ornamentali e spettacolari volte in pietre di tufo riscoperte, intersecati alla sfuggente architettura moderna caratterizzata da strutture in vetro, come lampadari e scale, il tutto dipinto con colori vivaci, è ciò che che vi offre il ristorante “Refood al Vicoletto“.

Grazie al suo stile alternativo e alla sua cucina decisamente a chilometro zero, il nostro ristorante offre una ricca quantità di pietanze sia di mare sia di terra accompagnate da un vasta scelta dei vini più raffinati di tutta Italia.

Coccolati e serviti da uno staff qualificato potrete avere il piacere di assaporare le nostre pietanze, valutando gli aspetti sensoriali e percependo le caratteristiche più nascoste dei migliori piatti del locale della famiglia Savarese, ogni volta una scoperta nuova , come la pizza trevigiana , vini prestigiosi e prodotti straordinari della propria terra dall’olio agli ortaggi provenienti da Priora, li dove si spazia fino al Golfo di Napoli.

Trovi Refood aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena.

Indirizzo Via P. R. Giuliani, 30, Sorrento

Telefono: 081 878 1480