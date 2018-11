Real Sito di Carditello (CE). “Vi racconto e canto E. A. Mario”. Concerto-evento eseguito dalla Toni Cosenza Ensemble.

Articolo di Maurizio Vitiello – Su lo spettacolo “Vi racconto e canto E. A. Mario”

Domenica 16 dicembre 2018, ore 17

“Vi racconto e canto E. A. Mario”

Concerto-evento eseguito dalla Toni Cosenza Ensemble

La Fondazione Real Sito di Carditello e l’Associazione “Guido Dorso” segnalano il concerto-evento Vi racconto e canto E. A. Mario, che si terrà domenica 16 dicembre 2018, presso il Real Sito di Carditello.

L’iniziativa ideata dal giornalista e musicista napoletano Toni Cosenza e promossa dall’Associazione “Guido Dorso”, presieduta dall’avv. Nicola Squitieri, propone una selezione dei brani più amati di E. A. Mario, pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta, il noto poeta de La leggenda del Piave.

Il concerto, eseguito dalla Toni Cosenza Ensemble, si avvale dell’alta Adesione del Presidente della Repubblica e sarà l’occasione per ricordare i caduti della Grande Guerra e, con loro, i “Ragazzi del ’99”.

Nel corso della serata, presentata dal giornalista Ermanno Corsi, sarà consegnato il Premio Dorso 2018 al Prof. Vittorio De Cesare, per il suo lungo e fecondo impegno scientifico e culturale.

Dopo il successo di pubblico e di critica degli scorsi eventi musicali promossi dall’Associazione “Guido Dorso” presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma per AssoArma e la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, stavolta il concerto dedicato a E. A. Mario sarà ospitato negli spazi del Real Sito di Carditello, complesso monumentale edificato da Ferdinando IV di Borbone nel 1787 nella provincia di Caserta.

Il Sito reale, ideato come moderna azienda agricola, è al centro di un progetto di recupero promosso dalla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita nel febbraio del 2016 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Campania e dal Comune di San Tammaro, e oggi presieduta dal Prof. Luigi Nicolais.

Luogo di grande fascino e teatro, negli anni, di importanti eventi storici tra i quali alcuni episodi della Prima guerra mondiale, il Real Sito di Carditello nel prossimo futuro sarà oggetto di grandi restauri che lo renderanno un centro di produzione di cultura e arte, luogo di formazione di eccellenze nel settore agroalimentare e veterinario, oltreché sito dedicato al recupero dei cavalli di razza governativa Persano.

Struttura da visitare e apprezzare.

Info:

parcheggio esterno gratuito

segreteria@fondazionecarditello.org

www.fondazionecarditello.org

Spettacolo da non perdere, assolutamente.

Maurizio Vitiello