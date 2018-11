Real Anacapri batte il Terzigno, domenica sfida con l’Agerola

Nonostante numerose assenze il Real Anacapri batte il Terzigno per 4-2 in una partita tutt’ altro che semplice e il Damecuta rimane un fortino inespugnabile da ormai più di un anno: in questa stagione 6 partite e ben 6 vittorie tra campionato e coppa italia.

L’ Anacapri parte male complice un errore difensivo di Esposito ed Infantozzi è bravo ad approfittarne per siglare la rete del vantaggio per gli ospiti.

Ma i ragazzi sono bravissimi subito a reagire e proprio Esposito prima su punizione poi su calcio d’angolo porta la compagine di casa sul 2-1 al termine del primo tempo.

A inizio ripresa l’Anacapri sembra scatenata e in dieci minuti chiude la partita prima con Vallone che porta a termine una bellissima azione corale e poi con Iovino in contropiede.

Gli animi nonostante il risultato rimangono accesi e l’ Anacapri complice un po’ di inesperienza e numerosi cambi resta in 9 uomini con le espulsioni prima di Santarpia e poi di Koni per un fallo di reazione.

Il Terzigno accorcia le distanze nel finale per il 4-2 conclusivo.

Campionato super equilibrato con molte squadre distanziate di pochi punti.ed il Real Anacapri in piena zona play off a lottare con squadre molto attrezzate per la vittoria finale.

A margine della partita ha dichiarato il capitano Stefano Parlato:

“Siamo molto soddisfatti per l’inizio del campionato e la nostra soddisfazione più grande è che la squadra, composta prevalentemente da ragazzi del’l isola, si stia facendo valere in un campionato molto difficile con una rosa ridotta causa infortuni e assenze per motivi di lavoro.” Conclude Parlato: “Ringraziamo a tal proposito i ragazzi della juniores per l’impegno e il grande contributo alla causa. L’ obiettivo principale dei più grandicelli è proprio quello di trasmettere alle nuove leve un po’ di esperienza, perchè sono loro il presente e il futuro del calcio isolano!”

Soddisfazione anche da parte dell’accompagnatore della squadra Pasquale Vallone che ha dichiarato. “Siamo molto fiduciosi per questo inizio campionato e determinati nel continuare a dare il massimo, pronti per il prossimo incontro fuori casa contro l’Agerola che si terrà domenica 2 dicembre.”