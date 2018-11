Consiglio comunale con un ordine del giorno molto fitto su argomenti di rilevanza politica. Temi ed argomenti molto importanti all’odg per la vita tranquilla del comune turistico che punta alla crescita e allo sviluppo del paese. Il sindaco Salvatore Di Martino ribatte colpo su colpo a interpellanze ed interrogazioni della minoranza presente e ai rappresentanti della lista Insieme per Ravello.

Si procede alla surroga del consigliere dimissionario Ulisse Di Palma che rimane nella carica di vice sindaco.

Valentino Amato viene nominato consigliere al posto di Ulisse Di Palma come secondo non eletto della lista Rinascita Ravellese.

Nel corso del consiglio comunale dichiarazioni d’interesse di alcuni consiglieri circa utilizzo di strutture pubbliche.

Improvisamente però, quando sembrava che tutto stesse proseguendo per il verso giusto, la seduta viene sospesa da primo cittadino Salvatore Di Martino a causa un dibattito dai toni accesi con un giornalista , che si è sentito tirato in causa dopo che lo stesso sindaco ha affermato che alcuni media sanno solo trovare i punti deboli del comune e mai quelli forti.

di 25 Galleria fotografica Consiglio comunale Ravello 27-11-18









Il consiglio è stato ripreso dopo 30-45 minuti