Ravello, Costiera amalfitana . Consiglio comunale con un ordine del giorno molto fitto su argomenti di rilevanza politica. Temi ed argomenti molto importanti all’odg per la vita tranquilla del comune turistico che punta alla crescita e allo sviluppo del paese. Il sindaco Salvatore Di Martino ribatte colpo su colpo a interpellanze ed interrogazioni della minoranza . Riferendo degli attacchi della stampa, al proposito della chiusura dell’edicola e non solo, dal pubblico è intervenuto un giornalista. Il sindaco lo ha invitato a non intervenire se non autorizzato e a non interrompere il consiglio comunale onde evitare l’allontanamento. Poi c’è stata la sospensione del consiglio comunale per 10 minuti. Alla ripresa dei lavori, dove ha continuato a partecipare il giornalista, il segretario comunale ha spiegato che non si può prendere parola se non la si chiede preventivamente, e si venga autorizzati, altrimenti si potrebbe anche configurare l’interruzione del pubblico servizio. “Possono parlare tutti se rispettano le regole e chiedono la parola – ha detto il sindaco Salvatore Di Martino alla ripresa dei lavori -, non ho mai negato la parola a nessuno, se mi viene chiesta!”

di 25 Galleria fotografica Consiglio comunale Ravello 27-11-18