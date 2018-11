RAVELLO, IL SINDACO DI MARTINO CHIEDE COMMISSARIAMENTO FONDAZIONE “E’ L’ORA DELLA VERITÀ – BASTA A INCIUCI E ILLAZIONI”

Ravello, Costiera amalfitana. Il sindaco Salvatore Di Martino interviene dopo il consiglio comunale di ieri sera dicendo basta alle chiacchiere e cercando di smuovere dall’immobilismo la Fondazione Ravello con una lettera indirizzata al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca dove ha annunciato, come anticipato ieri in consiglio comunale, che non procederà a nessuna nomina, chiedendo il commissariamento della Fondazione stessa.

E’ L’ORA DELLA VERITÀ – BASTA A INCIUCI E ILLAZIONI

Rendo pubblico quanto già portato a conoscenza del Consiglio Comunale ieri sera a proposito della situazione in cui versa la Fondazione Ravello.

Dopo oltre due anni di mio impegno per cercare di arginare la deriva innescata dalla gestione Vuilleumier e compagni, ho ritenuto di richiedere ufficialmente il Commissariamento della Fondazione.

Il grande Massimo Troisi fu interprete del famoso film “Ricomincio da 3” perché almeno tre cose buone le aveva fatte, a me purtroppo è toccato “RICOMINCIARE DA ZERO” perché di cose buone non ne ho trovata neanche una dopo cinque anni di gestione Vuilleumier.

E’ molto più facile partire da zero che dover mettere le mani in disastri.

In questo caso mi riferisco alla Fondazione Ravello che ha visto il duo Vuilleumier – Mansi recitare un ruolo determinante nelle scelte e nella gestione del tutto, con l’aiuto ed il sostegno dei loro nominati. Dopo il primo anno passato a chiedere un cambio di velocità e di linea nella gestione della Fondazione, pur di tentare dall’interno di correggere il tiro, ho accettato di entrare dalla finestra essendo il portone abbondantemente sbarrato dall’arroccamento dei suddetti personaggi.

Dopo infruttuosi tentativi ho ritenuto di rivolgere al Governatore De Luca una ben precisa richiesta: Commissariare la Fondazione per cercare di recuperare in pochissimi mesi il tempo perduto. Il mio rammarico è principalmente rivolto alla mancata gestione dei beni da parte della Fondazione, in particolare l’auditorium. Un bene che segna l’inefficienza e l’inettitudine dell’amministrazione Vuilleumier che per 5 lunghi anni di suo sindacato, più 7 anni di presenza nel CdI della Fondazione, più 25.000 euro di fondi comunali per studi e consulenze su come risolvere il problema, non ha prodotto alcun che, costringendo l’attuale Amministrazione a subire accuse per colpe non sue.

Purtroppo sanno solo produrre interrogazioni sterili e pretestuose, non ultima quella sulla questione locali villa Rufolo e Ribalta; interrogazione giustificabile se il/gli interroganti nulla sapessero e nulla potessero autonomamente fare per risolvere la questione; come ben noto a tutti gli interroganti sono portatori di ben precisi interessi e conoscenze, chi per l’essere da anni membro del massimo Organo della Fondazione, chi per l’essere coinvolto in gravi questioni che danneggiano il Comune e quindi tutti i cittadini (vedi condanna del Comune a causa della Ribalta), chi per l’essere beneficiario diretto ed indiretto di servizi ed attività gestite dalla Fondazione e regolarmente retribuite, attraverso soggetti economici da lui partecipati.

E’ il caso di mettere la parola fine a questi ibridi che vedono coinvolti Consiglieri Comunali, che si prendono anche il lusso di parlare di incompatibilità in capo ad altri, fingendo di ignorare almeno quelle morali che li pervadono quotidianamente. La richiesta di commissariamento va anche in questa direzione.