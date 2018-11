Caro sindaco di Maiori, dirti che sono dispiaciuto per la tua battuta = tra l’altro in consiglio comunale nel mentre rappresentavi la istituzione = è una diminutio !

Ti rappresento che io ho semplicemente fatto zittire il sig. Amato in quanto interrompeva dal pubblico il mio intervento! Quale sindaco e presidente della seduta comunale ho fatto semplicemente il mio dovere ed ho esercitato le prerogative scaturenti dalla legge e dal regolamento comunale, chiedendo l’allontanamento del giornalista .

Ti dico ancora che il giornalista ha commesso un reato costringendomi a interrompere e sospendere la seduta.

Capisco la ironia della tua battuta…ma te la potevi risparmiare.

Ti aggiungo che il suo collega prof. Liuccio che pure aveva esternato la sua solidarietà e vicinanza al giornalista “MELIUS RE PERPENSA” ha rivisitato la posizione e ha ritenuto che ho esercitato quanto di dovere e di diritto evidenziando che il giornalista non avrebbe potuto e dovuto intervenire nel dibattito istituzionale .

Mi vedo costretto a rendere pubblico oltre a quanto scritto dal prof. Liuccio anche questo messaggio.

Tanto ti dovevo