Ravello. Ieri sera grande chiusura con cena di gala ad Ischia all’Hotel Le Querce 4 stelle con gli anziani di Ravello, per la gita con cure termali, finanziata e organizzata dal Comune. Entusiasmo e partecipazione per 40 anziani, che hanno usufruito delle cure termali dell’Isolaverde, grazie all’attenzione che l’amministrazione comunale del sindaco Salvatore Di Martino rivolge alle iniziative sociali per la collettività, pur non perdendo di vista i momenti di alto livello culturale come la due giorni della quinta conferenza nazionale dell’Aici, che ha portato Ravello ai clamori della stampa nazionale, con l’arrivo di tante personalità come il ministro Bonisoli. Oltre alle cure termali, gli anziani sono stati coinvolti in escursioni naturalistiche e visite guidate presso le aziende vinicole del territorio. Soddisfazione soprattutto per il sindaco Di Martino, che per l’iniziativa è giunto ieri sera per salutare i suoi concittadini e vivere con loro l’entusiasmante finale con momento conviviale.