Ravello e Scala, scuola superiore in arrivo: avviato l’iter per una sezione dell’Agrario di Angri

Per la prima volta i comuni di Ravello e Scala potrebbe vedere l’attivazione di una scuola superiore. La proposta è del dirigente scolastico Giuseppe Santangelo, preside dell’Isis Giustino Fortunato di Angri e reggente anche dell’Istituto comprensivo Ravello-Scala. L’istituto di Angri (che fa parte dello steso distretto d’ambito della Costiera amalfitana) dall’anno scorso ha attivato, in aggiunta all’indirizzo turistico alberghiero, anche quello agrario, che propone un’offerta formativa che va dall’agroalimentare alla tutela del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Ed è proprio a questa formazione strategica per la Costiera che potrebbero accedere i ragazzi di Ravello e Scala dal prossimo anno scolastico, appena si concluderà l’iter autorizzativo per l’apertura di una sezione oltre il Valico di Chiunzi. La proposta, che raccoglie la disponibilità dei due comuni della Costiera, è stata inoltrata stamattina dal preside Santangelo alla Regione Campania, al MIbact e ad altri enti interessati. In allegato il protocollo d’intesa tra l’Isis Fortunato di Angri e i comuni di Ravello-Scala che ha la durata di tre anni dall’approvazione dei competenti organi con possibilità di rinnovo. (Immagine di repertorio)