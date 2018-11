Ravello e Nocera piangono la N. D. Maria de Bonis moglie del compianto avv.  Alfredo Pancrazio Bellacosa

Si è spenta all’alba di stamane la N. D. Maria de Bonis moglie del compianto avv. Alfredo Pancrazio Bellacosa.

Legatissima alla Costiera Amalfitana, era una abitué di Marmorata a Ravello dove da molti anni trascorreva lunghi periodi nella casa di famiglia, la signora Bellacosa era attorniata dalla nutrita schiera di nipoti che i quattro figli le avevano regalato. Orgogliosissima della sua famiglia, con gli amici aveva sempre parole di elogio per loro e ne aveva ben donde; tre affermati avvocati fra Milano, Roma e Nocera, e uno scienziato ricercatore in America.

Dopo aver subito un intervento di routine a Roma per superare piccoli problemi articolari, alcune complicazioni imprevedibili ne avevano pregiudicato le ottime condizioni di salute, fino all’infelice epilogo di oggi.

Molti in Costiera e a Nocera la piangono per le sue doti e la sua energia che la rendevano fermo punto di riferimento per tutta la famiglia e gli amici, e in tantissimi sono vicini all. Avv. Adriano Bellacosa, ultimo genito della signora De Bonis con il quale di fatto conviveva a Nocera, politico e professionista affermato, ma soprattutto amico disponibile per tutti. Attualmente Adriano Bellacosa è presidente della Fondazione Manuel Cargaleiro di Ravello e molti lo ricordano come attento e operativo Consigliere di Amministrazione della Fondazione Ravello.

A lui in particolare e ai suoi fratelli la redazione di Positanonews esprime i sensi del più vivo cordoglio. Condoglianze sentite da tutta l’amministrazione del Comune di Ravello e dal Sindaco Salvatore Di Martino.

Il Sindaco, interprete dei sentimenti dell’intera Amministrazione Comunale, esprime la sua vicinanza all’Avv. Adriano Bellacosa, già componente del C.d.A. della Fondazione Ravello ed attuale presidente della Fondazione Cargaleiro, per la dipartita della sua cara mamma

Sig.ra Maria de Bonis

profondamente legata a Ravello ed orgogliosa di risiedere nella nostra cittadina.

Esprime, ai familiari tutti, i sentimenti del più vivo ed accorato cordoglio.

Dalla Residenza Municipale, 25 novembre 2018

Con un aggiornamento comunicheremo la data e il luogo dei funerali.