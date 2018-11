Ravello, martedì prossimo Consiglio Comunale con “Question Time”: verrà sostituito consigliere dimissionario

Si terrà martedì prossimo, 27 novembre, presso la Sala di rappresentanza della Casa Comunale in Via Toro, il Consiglio Comunale di Ravello. Per la precisione, alle ore 16.00 dello stesso giorno si terrà il Question Time cittadino, mentre mezz’ora dopo prenderà il via il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e pubblica in prima convocazione, per il giorno 28 novembre alle ore 17.00, in seconda convocazione. Argomento cruciale sarà la surroga del consigliere dimissionario, sul quale ancora non si hanno informazioni precise.

Ecco l’ordine del giorno completo:

1. Surroga consigliere dimissionario;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio e provvedimenti per il finanziamento ai sensi dell’articolo 194 comma 1, letta) del d.lgs. 267/2000. Sentenze Tribunale di Salerno n.5203/2017 e Corte Appello di

Salerno n.1550/2018 – Chierchia c/ Comune di Ravello + Ass.ne La Ribalta;

4. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio e provvedimenti per il finanziamento ai sensi dell’articolo 194 comma 1, letta) del d.lgs. 267/2000.5enten2a Giudice di Pace di Amalfi n.387/2018 – Di lieto Matteo c/ Comune di Ravello + Gambardella Antonella;

5. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e provvedimenti per il finanziamento ai sensi dell’articolo 194 comma 1, letta) del d.lgs. 267/2000.Sentenza Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3863/2018 Gianpaolo Valitutti c/ Comune di Ravello + Equitalia Servizi di Riscossione spa;

6. Variazione al bilancio di previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) – Ratifica deliberazione di GM n.134 del 07.11.2018;

7. Variazione al bilancio di previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) – Ratifica deliberazione di GM n.135 del 13.11.2018;

8. Variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

9. Modifica convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvata con delibera di C.C. n.102 del 29.11.2018;

10. Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC). Approvazione.