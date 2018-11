Ravello . L’edicola chiude perché è il negozio del domani e non dell’oggi.

Ravello, la notizia della chiusura dell’unica edicola della Città della Musica ha portato a decine di commenti e anche interventi su Positanonews, riceviamo la riflessione di Secondo Amalfitano, direttore di Villa Rufolo

La riflessione articolata di Gaspare Apicella a proposito della chiusura dell’edicola a Ravello, ci induce ad un approfondimento che, da queste pagine, ha già fatto capolino in passato, ovviamente senza ingenerare quasi alcuna reazione concreta e, soprattutto, operativa.

Uno dei “progetti portanti” del dossier elaborato per candidare Ravello e la Costa d’Amalfi a Capitale Italiana della Cultura, riguardava proprio la tutela e l valorizzazione dei Beni Culturali Immateriali della Costa d’Amalfi. Orbene la chiusura dell’unica edicola ravellese è l’ennesimo campanello d’allarme che nessuno intende cogliere seriamente. La vera forza del nostro territorio è la sua IDENTITA’ CULTURALE che si fonde nel “PAESAGGIO”; purtroppo la nostra identità è ad altissimo rischio perché l’unica unità di misura che domina in Costiera Amalfitana (e non solo) è l’incasso giornaliero, e in pochi casi quello annuale. L’identità culturale è un processo lento di costruzione che affonda le sue origini nella storia di un luogo; nel nostro caso i nostri padri hanno impiegato mille anni per costruirla, mentre noi la stiamo distruggendo in pochi lustri.

La chiusura dell’unica edicola è figlia del maledetto dio denaro: un fitto elevato dovuto alla fame di locali per attività commerciali più remunerative sommato ad un’attività a bassa rimuneratività, hanno determinato il crac, ed hanno dimostrato che tutto quello che non produce reddito e guadagni diretti ed immediati medio-alti, in Costa d’Amalfi non ha casa.

Purtroppo di “edicole non remunerative” in Costa d’Amalfi ce ne sono tante: laboratori artigianali; case da fittare ai residenti; utilizzare i prodotti locali; coltivare tradizioni; coltivare i giardini; tramandare i vecchi mestieri; e purtroppo l’elenco continua. Tutte facce di una stessa medaglia, ahimè la Costa d’Amalfi ha preso la discesa della globalizzazione e nessun segnale di inversione si scorge all’orizzonte.

L’appello alle Istituzioni che Gaspare Apicella rivolge, è fondato, ma più forte e vibrante dovrebbe essere l’appello alle coscienze dei cittadini quali padri dei futuri abitanti della Costiera, perché prendano coscienza di fenomeni apparentemente innocui, ma altamente pericolosi, soprattutto perché si appalesano, proprio come tutti i mali oscuri, a “babbo morto”. In questo i mezzi di comunicazione sono importanti, essi dovrebbero amplificare i messaggi positivi e propositivi, senza indulgere in quelli lesivi del nostro futuro, invece sempre più spesso siamo costretti a leggere di veri e propri attentati a questa terra, e senza che alcuno si senta leso ed alzi la voce; un esempio per tutti: le recenti elezioni per scegliere il Consiglio d’Istituto della Scuola dell’obbligo di Ravello e Scala, sono state così titolate su un mezzo di informazione “Scala batte Ravello”! Semplicemente da piangere!L’elezione dell’organismo voluto per rafforzare la sinergia fra scuola e famiglia nell’unico laboratorio del territorio che forma i cittadini del futuro, svilita a terreno di gioco per una delle peggiori partite che un essere umano può immaginare.

La Costa d’Amalfi nasce storicamente come una terra ostile e improduttiva di benessere; l’uomo nei secoli, grazie all’unione,alla compattezza e alle scelte intelligenti e strategiche, ha trovato il modo di trasformarla in uno degli angoli più ricchi e potenti della terra. Oggi la Costa d’Amalfi, grazie al suo passato, è una delle terre più ambite e richieste al mondo, ma l’uomo moderno, disunito, autolesionista e senza strategie, la sta trasformando in uno dei mille luoghi al mondo, banali e globalizzati, dove si vive sempre peggio.

Senza una presa di coscienza di tutti, chiuderanno sempre più edicole, mentre l’uomo, guardandosi l’ombelico, continuerà a trastullarsi con il gioco perverso del chi vince e chi perde.