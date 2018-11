Ravello e la Costiera amalfitana in festa, Vincenzo torna a casa. Dopo quattro mesi e mezzo dall’incidente, quell’ 11 luglio 2018, quando un autobus, di una società dei Monti Lattari, lo investì nei pressi della curva dell’Hotel Luna ad Amalfi , Vincenzo torna a casa . E’ stato circondato da un grande affetto da parte di tutta la Divina, in tanti hanno donato il sangue per le operazioni che ha dovuto subire all’Ospedale a Salerno. Gli amici lo hanno aspettato per festeggiarne il ritorno in piazza Duomo, di fronte alla Chiesa dedicata a quel San Pantaleone miracoloso al quale in tanti si sono rivolti. A lui e alla famiglia il saluto affettuoso di tutta la redazione di Positanonews