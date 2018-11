Ravello. Furto in un appartamento a Castiglione, gli abitanti chiedono maggiori controlli

Ravello. Ancora un episodio di furto in appartamento nella cittadina della costiera amalfitana. Solo oggi si è venuti a conoscenza di quanto avvenuto lo scorso venerdì a Castaglione. Le proprietarie di un appartamento sito in Via Grotta Petina, madre e figlia, al loro rientro intorno alle 13.00, hanno trovato un’amara sorpresa che li ha gettati nello sconforto. La loro abitazione era stata messa a soqquadro da qualcuno che, ben sapendo dell’assenza degli inquilini, si è introdotto furtivamente dalla finestra che era stata lasciata aperta, sottraendo oggetti preziosi ed un telefono cellulare. La zona in cui si trova l’appartamento è abbastanza isolata ed è già stata oggetto di altri episodi simili. Per tale motivo gli abitanti non si sentono al sicuro temendo che possano ripetersi altri furti e chiedono alla forze dell’ordine una maggiore sorveglianza. Nel frattempo i Carabinieri di Ravello hanno aperto le indagini per cercare di risalire ai ladri e, nel frattempo, esortano i cittadini a prestare la massima attenzione, di chiudere bene porte e finestre nel momento in cui si lascia l’abitazione incustodita e di segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi situazione o persona sospetta.