Ravello: Foto del giorno – La felicità di una bambina!

Questa mattina vogliamo augurarvi un buongiorno con questa meravigliosa fotografia scattata a Ravello, che racchiude in un modo fantastico la felicità di questa bambina che si cimenta in una ruota in piazza. Questa foto fa riflettere molto e soprattutto a noi che ormai questi bei momenti li abbiamo superati da qualche anno, ci fa sentire un po’ nostalgici…

Beata gioventù, beata spensieratezza!