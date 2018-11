Ravello in Costiera amalfitana capitale della cultura in Campania e in Italia Si è aperta, giovedì 8 novembre, a Ravello, la V edizione della Conferenza Nazionale dell’Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane (AICI). Nella splendida cornice di Villa Rufolo, fino a oggi sabato 10 novembre, si rinnova l’appuntamento con “Italia è cultura”, in collaborazione con Mibac – Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, e grazie al contributo del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Presente anche il Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, che ieri si è recato a sorpresa in visita a Villa Rufolo accompagnato dal direttore Secondo Amalfitano, ha apprezzato e ammirato la cura e la dedizione cge si tiene per la prestigiosa struttura della Città della Musica affascinato dalla colta guida di Amalfitano, la Città della Musica si è presentata come una eccellenza mondiale con l’amministrazione del sindaco Salvatore Di Martino, per il Ministro l’iniziativa è molto importante si è così espresso in merito: “La ricchezza del patrimonio culturale italiano, potente motore di crescita economica e di sviluppo delle relazioni internazionali, deve molto alla estesa rete di realtà pubbliche e private attive sul territorio che saranno chiamate a confrontarsi a Ravello nell’ambito della V conferenza nazionale dell’AICI”.

Nel corso della Conferenza tanti i nomi presenti il Presidente della Confindustria Vincenzo Boccia, (uno degli sponsor della manifestazione con la Camera di Commercio di Salerno), Domenico De Masi, Adriano Giannola Presidente Svimez, il Presidente della conferenza dei rettori Gaetano Manfredi, il deputato europeo Silvia Costa, Gerardo Bianco Presidente Animi, il direttore generale dei Musei Giuseppe Lampis , il Presidente della Fondazione Ravello, Sebastiano Maffettone,e molti altri esponenti della cultura, delle istituzioni e della società italiane.