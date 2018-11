Ravello-Chiunzi, frana sulla “strada della vergogna”: masso ha invaso la carreggiata

Ravello. Un crollo di una frana è avvenuto ieri in tarda serata, in località Passo, sulla Ravello-Chiunzi. Un grosso masso si è distaccato verso Sambuco, occupando gran parte della carreggiata in direzione Ravello, ma fortunatamente non è transitato nessuno al momento del cedimento. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza “I Colibrì”, che segnala di non proseguire assolutamente sulla Sp1: le auto che hanno percorso il tratto in questione (per chi proviene da chiunzi a 200 metri dal Passo) con difficoltà, per evitare l’ostacolo con la scarsa visibilità della nebbia.