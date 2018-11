Ravello, brutta caduta per un giardiniere: trasportato al Ruggi d’Aragona

Incidente per un giardiniere a Ravello. Questa mattina, poco prima delle 11, un 59enne di Ravello mentre era intento a fare i propri lavori in un fondo in località San Cosma, sarebbe precipitato dalla scala per cause da accertarsi. L’uomo è stato assistito da persone che si trovavano nella zona, dopo aver avvertito le grida di dolore e di aiuto.

I vicini, accorsi sul posto hanno contattato il 118 e l’ambulanza ha tradotto il degente al Pronto Soccorso di Castiglione. Negli esami di routine, i medici hanno riscontrato un trauma cranico, una contusione polmonare e una frattura alla mascella: su tale diagnosi, l’uomo è stato condotto al Ruggi d’Aragona di Salerno, a bordo di un’autoambulanza con rianimatore presso il reparto di Neurochirurgia.