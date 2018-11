Ravello. Belmond Hotel Caruso nella catena più apprezzata a livello mondiale di TripAdvisor

Ravello. Grande successo e riconoscimento per il Belmond Hotel Caruso, nella catena più apprezzata a livello mondiale nel certificato TripAdvisor di Eccellenza Awards 2018. L’hotel si trova in un edificio ristrutturato dell’XI secolo, arroccato su una scogliera della Costiera Amalfitana che regala un panorama mozzafiato con una piscina a sfioro che ne esalta ancor di più il lusso, giardini terrazzati ed interni storici con soffitti affrescati Il direttore si dice estremamente soddisfatto e dichiara che si tratta di un riconoscimento fatto a tutta la catena. Aggiunge che la stagione turistica appena conclusasi è andata benissimo con grande soddisfazione da parte dei clienti, per la maggior parte turisti americani. L’hotel riaprirà l’11 aprile 2019 e siamo sicuri sarà un nuovo successo.