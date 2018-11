Ravello avaria a autocisterna per trasporto gas, bloccato traffico a Castiglione.

Ravello, Costiera amalfitana. Mattinata movimentatasulla Strada ex 373 Ravello-Castiglione per un’avaria un’autocisterna per il trasporto di gas metano . Una fuoriuscita di gas che ha fatto fermare l’autocisterna a Cigliano e di conseguenza bloccare il traffico a Castiglione con disagi per il traffico fino a mezzogiorno da e verso Amalfi e Minori. I caschi bianchi guidati dal comandante Biagio Cipolletta hanno interdetto il passaggio veicolare dell’arteria a Castiglione e al bivio per Scala gestendo ottimamente la situazione fino all’arrivo dei vigili del fuoco da Maiori che hanno liberato il gas e così la circolazione è tornata alla normalità prima dell’uscita dalle scuole degli studenti della Costiera amalfitana.