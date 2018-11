Ravello, addio alla storica edicola di Piazza Vescovado. Di Lieto “Una tegola sulla nostra testa” FOTO

Triste notizia per gli abitanti di Ravello, in Costiera Amalfitana. Ha chiuso definitivamente la storica edicola di Piazza Vescovado. Una notizia che è circolata sin da subito nella giornata di ieri e presto ha raggiunto tutti gli abitanti: in tanti, così come noi, ci siamo trovati difronte alla visione triste di un piccolo cartello scritto a mano che ne annuncia la chiusura definitiva.

La famiglia Amato, quindi, non è riuscita a sconfiggere la crisi e dopo quasi 15 anni ha dovuto soccombere tristemente, lasciando un vuoto che difficilmente si potrà colmare, sia perché l’assenza di una edicola a Ravello difatti costringerà in tanti a spostarsi nei comuni limitrofi, sia perché la professionalità che i titolari ci mettevano nel loro lavoro era nota a tutti.

Un progressivo abbandono anche nella distribuzione dei giornali cartacei in Costa d’ Amalfi, basti pensare che ad Amalfi si sono dimezzate e a Positano è rimasta un’unica edicola.

IL COMMENTO

L’EDICOLA A RAVELLO HA CHIUSO “BOTTEGA”!

E’ veramente una NON bella notizia!

Quelli della mia età, nello storico ricordo di quello che fu il primo edicolante di Ravello: “Peppe a Posta” il quale, per poter vendere i giornali si dovette sottoporre, alla veneranda età di circa 80 anni, ad un’esame scolastico per conseguire la licenza di quinta elementare e di lui ne parlarono i giornali: “gli esami non finiscono mai….”. Dotato il caro Peppe di grande simpatia era l’amico di tutti ed era un punto di riferimento importante per una battuta, un commento ecc.

Erano quelli i tempi in cui la piazza era veramente vissuta da noi Ravellesi, con i suoi “splendidi” personaggi, sembrava una piazza “Defilippiana” ed era veramente il nostro punto di incontro e di riferimento.

Oggi le cose non stanno più così e la nostra bella piazzetta, dopo il taglio “della teglia”, ha cambiato volto diventando sempre più turistica e meno “paesana” e, a mio avviso, il peggio, per noi nostalgici, per quanto incredibile, deve ancora “avvenire”.

Mi rifiuto di ricordare i “pittoreschi” personaggi della piazza per paura di fare torto a qualcuno.

Oggi, con la chiusura dell’edicola, ultimamente gestita con passione, impegno e gentilezza dalla giovanissima Anna Amato, ho la sensazione come un’altra tegola fosse caduta sulla mia testa e non solo…..

Francesco Di Lieto