Ravello, addio alla storica edicola di Piazza Vescovado – FOTO

Triste notizia per gli abitanti di Ravello, in Costiera Amalfitana. Ha chiuso definitivamente la storica edicola di Piazza Vescovado. Una notizia che è circolata sin da subito nella giornata di ieri e presto ha raggiunto tutti gli abitanti: in tanti, così come noi, ci siamo trovati difronte alla visione triste di un piccolo cartello scritto a mano che ne annuncia la chiusura definitiva.

La famiglia Amato, quindi, non è riuscita a sconfiggere la crisi e dopo quasi 15 anni ha dovuto soccombere tristemente, lasciando un vuoto che difficilmente si potrà colmare, sia perché l’assenza di una edicola a Ravello difatti costringerà in tanti a spostarsi nei comuni limitrofi, sia perché la professionalità che i titolari ci mettevano nel loro lavoro era nota a tutti.

Ora si attende di sapere quale attività la sostituirà.