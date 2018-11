Ravello, il 27 novembre torna la Festa dell’albero

Ravello, Costiera amalfitana . Torna quest’anno la Festa dell’Albero sul tema del futuro e la sostenibilità, martedì 27 novembre. L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Ravello, insieme all’Associazione Ravello Nostra, mira ad essere un momento di educazione civica alla preservazione dell’ambiente, ed un monito al proteggere ed amare il proprio paese. Qui di seguito alleghiamo il programma della manifestazione, che coinvolge gli alunni della scuola di Ravello, luogo dove prenderà piede l’evento (ore 10), prima dell’ incontro con l’amministrazione a Palazzo Tolla (ore 10.15). In via Wagner si proseguirà con la piantumazione degli oleandri (ore 10.30) ed a seguire ci sarà una visita guidata nei Giardini del Vescovo, con il prof. Luigi Buonocore (10.45). La giornata si concluderà con un momento di convivio e la consegna di una piantina ricordo a ciascun alunno.Martedì 27 novembre si terrà a Ravello la festa dell’albero, un evento promosso dall’amministrazione comunale di Ravello che ha come finalità la sensibilizzazione, soprattutto verso le generazioni più giovani, sul rispetto della natura, sul dovere di difenderla in un momento delicato per l’ambiente, causato in particolare dai cambiamenti climatici che colpiscono il territorio spesso anche in maniera violenta. Una giornata per il futuro, voluta fortemente dal Sindaco Di Martino che ha voluto nuovamente nel calendario degli eventi del Comune, che parte dall’albero come simbolo di legame profondo con la nostra terra che va tutelata e custodita.