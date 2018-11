Ragazze svizzere puliscono il Bonea e le spiagge insieme ai cittadini

Una grande lezione di educazione civica è stata impartita da alcune ragazze svizzere e da alcuni cittadini vietresi,ai tanti , purtroppo, incivili che continuano a provocare danni d’immagine a Vietri sul mare,con i loro comportamenti .Le ragazze , ospiti di alcune ceramiche in cui stanno perfezionando degli stage di Arte cultura e lavorazione della ceramica,dopo aver pranzato in un noto ristorante di Marina di Vietri ,sono uscite per una passeggiata in riva al mare,prima di ritornare alle loro attività scolastiche.Nel loro ammirare il mare,non hanno potuto fare a meno di notare carte, sacchetti di rifiuti pieni ,erbacce e altro,che facevano da cornice”estetica” agli argini del fiume Bonea e sulla spiaggia.Le ragazze ,e qui il loro grande senso di rispetto per il luogo che le ospita ,oltre al loro riconosciuto senso civico,sono ritornate al ristorante in cui avevano pranzato ed hanno chiesto Delle buste di plastica per la raccolta differenziata dei rifiuti e tra la sorpresa dei cittadini di Marina molti dei quali si sono unite a loro,dei turisti presenti e dello stesso ristoratore,le ragazze e i cittadini hanno pulito gli argini del fiume Bonea e le spiagge, differenziando i rifiuti come da regolamento comunale.Il tutto, probabilmente, senza nessuna voglia di screditare un paese,ma solo ed esclusivamente per il loro spiccato senso civico e la loro riconosciuta educazione e rispetto per i luoghi.La cosa non è passata , ovviamente , inosservata,tra il plauso di molti ricordando che molte volte altri volontari di Marina avevano già pulito volontariamente il Bonea e le spiagge,oltre agli operai della Vietri Sviluppo ,che soprattutto in estate cercano di porre rimedio alle grandi quantità di rifiuti che tanti incivili gettano sugli argini del fiume ,con grande irritazione di cittadini e turisti ,che da tanto chiedono , attraverso immagini o controlli, provvedimenti esemplari per difendere il patrimonio civico di un paese sempre più in balia di vandali

Antonio Di Giovanni