Il quotidiano hawaiano «Honolulu Star-Advertiser» elogia la bellezza della costiera amalfitana

L’indiscusso fascino della Costiera Amalfitana, che sempre più spesso viene citata dalla stampa internazionale. A parlare questa volta è il quotidiano hawaiano «Honolulu Star-Advertiser» che, in suo articolo in cui parla dei siti patrimonio mondiale dell’Unesco da visitare, include anche il territorio della nostra costiera, esaltandone la bellezza con queste parole: “Nirvana per artisti, fotografi e buongustai, la pittoresca zona costiera offre un mix sensuale di meraviglie culturali, naturali e storiche. Mentre le piccole comunità erano un tempo accessibili solo via terra, oggi si possono raggiungere anche via mare per ammirare la costa ripida e scoscesa”. Insomma, un ulteriore riconoscimento per la costiera amalfitana che, grazie alla sua indiscussa bellezza regalatale dalla natura, si conferma come meta preferita di tanti turisti di ogni nazionalità