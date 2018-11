Questa sera terzo Live di XF12 – Tutti a sostenere il metese Anastasio in questa nuova puntata

Nuovo giovedì, nuovo live di X Factor, questa sera con le performance del giudice Fedez, che si esibirà con il suo nuovo singolo “Prima di ogni cosa”, e della cantante di fama internazionale Sofy Tukker.

Ci siamo lasciati la scorsa settimana con l’eliminazione dei Red Brick Fondation, il giovane quartetto rock che voleva conquistare il pubblico di xf12, dove, però, non c’è riuscito, visto che, in due puntate di live, sono arrivati sempre al ballottaggio e, purtroppo, questa volta è stata anche l’ultima.

Chi ha seguito le puntate del “Daily di XFactor”, il programma condotto dal gruppo Benji e Fede infrasettimanale che riassume tutto quello che fanno i ragazzi dietro le quinte, andate in onda Lunedì, Martedì e Mercoledì, ha potuto già intuire quali saranno i brani di questa sera, ovviamente i giudici potrebbero sempre optare per un cambio dell’ultimo minuto, quindi l’elenco che troverete di seguito non è del tutto ufficiale.

I brani che i ragazzi dovranno eseguire, sono (probabilmente) i seguenti:

Per gli Under Uomini di Mara Maionchi sono stati assegnati i brani:

per Leo Gassman “Hold Back the River” di James Bay;

per Emanuele, che ha rischiato l’eliminazione nella scorsa puntata, il brano “ Congratulation” di Post Malone;

per il nostro Anastasio, ormai conosciuto e amato da tutta la Penisola, il brano “Mio fratello è figlio unico” del celebre Rino Gaetano.

Per le Over di Fedez le scelte dei brani questa volta sono state semplici e molto apprezzate dalle sue concorrenti:

a Naomi è stato assegnato “Think” di Aretha Franklin, dove lei interpreterà la classica “Vrenzola” napoletana (come ci ha fatto intendere il giudice sulla scenografia);

a Renza è stato assegnato “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, un brano che l’ha commossa molto durante le assegnazioni.

Per i Gruppi di Lodo Guenzi, anche loro rimasti in due, sono stati assegnati i brani:

per i Seveso Casino Palace “Take on me” degli A-Ha;

per BowLand dovranno ” Senza un perchè” di Nada.

Per le Under Donne di Manuel sono stati assegnati i brani:

la piccola Luna dovrà cimentarsi in “Blue jeans” di Lana del Rey;

Martina canterà “Material Girl “ di Madonna;

per Sherol Dos Santos un po’ di tregua rispetto ai live precedenti, con un brano in italiano, ovvero “La voce del Silenzio” di Mina.

Insomma, quella di questa sera sarà di sicuro una puntata col botto!

Anastasio ci sorprenderà nuovamente questa sera ?

Tutto da scoprire alle 21.10 sul canale 108 di Sky.

Ricordo, inoltre, a chi vuole e chi può, di scaricare l’app di XF12 per poter sostenere Marco. Si hanno a disposizione 10 voti da assegnare al preferito, che sono disponibili, non solo dall’applicazione, ma anche premendo il tasto verde del telecomando una volta che Alessandro Cattelan da il via alla gara.

Aspettiamo con ansia questa puntata per vedere il nostro Anastasio come si comporterà questa volta.