Questa sera sesto Live di XF12 – Tutti a sostenere il metese Anastasio in questa nuova puntata

Le anticipazioni di XFactor 2018 parlano chiaro. Nella sesta puntata del Live Show di XF12 a rendere più vivace e divertente la puntata arrivano ospiti d’eccezione: Giorgia e Jonas Blue insieme a Liam Payne.

La sesta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è ormai vicinissima e questa sera, come aveva anticipato Alessandro Cattelan, cambierà qualcosa nella gara. I concorrenti di XF12 sono rimasti in sette.

Come votare:

Facendo il login con il vostro Sky Id sul sito xfactor.sky.it, sia dal computer che dello smartphone, potrete supportare i vostri concorrenti preferiti del team Manuel Agnelli, Fedez, Lodo Guenzi e Mara Maionchi qualora i giudici decidessero di chiamare il famigerato Tilt. Ma non solo: per votare i concorrenti di X-Factor 2018 durante i Liveci sono anche tanti altri modi! Vediamoli insieme.

Se preferite cinguettare su Twitter, sappiate che anche su questa piattaforma si può votare per i concorrenti di X-Factor 2018. Basta seguire gli account ufficiali X Factor e di Sky Un e farvi verificare il profilo con un sms al 342.4112667, al costo del vostro piano tariffario. A questo punto potrete inviare la vostra preferenza con un messaggio diretto digitando “VOTO + nome concorrente o codice del concorrente”!

Altro modo per supportare con il vostro voto i concorrenti delle categorie under uomini, under donna, gruppi e over di XF12 è tramite l’app di X Factor 2018. Una volta scaricata effettuate il Login, e cliccate su Vota in corrispondenza della foto del vostro concorrente preferito.

Chi invece ha a casa un decoder Sky, una volta sintonizzati su Sky Uno HD potrete votare il vostro concorrente preferito di X-Factor 2018 tramite il tasto verde del telecomando. Si aprirà la sezione interattiva e da qui sceglierete il vostro concorrente preferito.

Assegnazioni dei Giudici:

Chi ha seguito le puntate del “Daily di XFactor”, il programma condotto dal gruppo Benji e Fede infrasettimanale che riassume tutto quello che fanno i ragazzi dietro le quinte, andate in onda Lunedì, Martedì e Mercoledì, ha potuto già intuire quali saranno i brani di questa sera, ovviamente i giudici potrebbero sempre optare per un cambio dell’ultimo minuto, quindi l’elenco che troverete di seguito non è del tutto ufficiale.

I brani che i ragazzi dovranno eseguire, sono (probabilmente) i seguenti:

Per gli Under Uomini di Mara Maionchi, che ancora sono in ripresa dall’eliminazione di Emanuele Bertelli della scorsa settimana, sono stati assegnati i brani:

per il nostro Anastasio, ormai conosciuto e amato da tutta la Penisola, è stato assegnato, per la prima volta, un brano inglese: “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin;

per Leo Gassman, che per la prima volta canterà in italiano in live, “La terra degli Uomini” di Jovanotti.

Per le Over di Fedez le scelte dei brani questa volta sono state semplici e molto apprezzate dalle sue concorrenti:

a Naomi è stato assegnato, che canterà per la prima volta in assoluto in italiano, “Look At Me Now” di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes;

Per i Gruppi di Lodo Guenzi, anche loro rimasti in due, sono stati assegnati i brani:

per BowLand “Seven Nation Army” dei The White Stripes.

Per le Under Donne di Manuel sono stati assegnati i brani:

la piccola Luna dovrà cimentarsi in “The Monster” di Eminem;

Martina canterà “Hyperballad” di Bjork;

per Sherol Dos Santos, invece, “Turning tables” di Adele.

Insomma, quella di questa sera sarà di sicuro una puntata col botto!

Anastasio ci sorprenderà nuovamente questa sera ?

Tutto da scoprire alle 21.10 sul canale 108 di Sky.

Ricordo, inoltre, a chi vuole e chi può, di scaricare l’app di XF12 per poter sostenere Marco. Si hanno a disposizione 10 voti da assegnare al preferito, che sono disponibili, non solo dall’applicazione, ma anche premendo il tasto verde del telecomando una volta che Alessandro Cattelan da il via alla gara.

Aspettiamo con ansia questa puntata per vedere il nostro Anastasio come si comporterà questa volta.