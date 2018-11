Questa sera secondo Live di XF12 – Tutti a sostenere il metese Anastasio in questa nuova puntata

Nuovo giovedì, nuovo live di X Factor, questa sera con la partecipazione della Dark Polo Gang e del duetto Sting e Shaggy.

Ci siamo lasciati la scorsa settimana con l’eliminazione di Matteo Costanzo, il giovane produttore arrivato ad xf12 per riscattarsi sia come produttore che come cantante.

Questa settimana i ragazzi dovranno cimentarsi nell’interpretazione di brani recenti, anzi super recenti: il tema di questo live, infatti, è “Hit 2018”.

Chi ha seguito le puntate del “Daily di XFactor”, il programma condotto dal gruppo Benji e Fede infrasettimanale che riassume tutto quello che fanno i ragazzi dietro le quinte, andate in onda Lunedì, Martedì e Mercoledì, ha potuto già intuire quali saranno i brani di questa sera, ovviamente i giudici potrebbero sempre optare per un cambio dell’ultimo minuto, quindi l’elenco che troverete di seguito non è del tutto ufficiale.

I brani che i ragazzi dovranno eseguire, sono (probabilmente) i seguenti:

Per gli Under Uomini della Maionchi: a Leo Gassmann è stato assegnato “Next to me” degli Imagine Dragons, al piccolo/grande Emanuele Bertelli “Zingarello” di Ghali e per il nostro

caro metese Anastasio, Mara ha pensato di fargli rivisitare il brano “Se piovesse il tuo nome” di Elisa in collaborazione con Calcutta, anche se, durante la puntata di Lunedì, il giovane

cantautore/rapper ha esperesso chiaramente il suo desiderio di voler rivisitare il brano “Vivere” di Vasco Rossi; ovviamente portare un “monumento” come Vasco, è “come attraversare un campo minato”, come ha affermato la Maionchi, ma non è tutto deciso, infatti le possibilità sono due : spaccare o farsi odiare. Alla fine, però, Marco ha deciso di ascoltare il consiglio del suo giudice e continuare con il brano assegnato dallo stesso.

Continuiamo.

Per le Over di Fedez ormai rimaste in due, dopo l’eliminazione di Costanzo, le decisoni sono state difficili: a Naomi è stato assegnato il brano emozionale “Never enough” di Loren Allred ( tratto dal film “The Greatest Showman”), mentre a Renza viene assegnato “Thunderclouds” di Sia, un brano diverso dalla sua scaletta, che la costringerà per la prima volta a lasciare la sua amata chitarra.

Per i Gruppi di Lodo Guenzi le decisioni sono state folli, secondo il giudice, infatti sono stati assegnati brani che non ci si aspetterebbe mai di sentire da gruppi rock: per i Seveso Casino Palace l’assegnazione prevede il brano, ormai conosciuto da tutti, “Amore e Capoeira” di Giusy Ferreri in collaborazione con Takagi e Ketra, ormai conosciuto come il tormentone dell’estate 2018.

I Red Brick Foundation, scampati all’eliminazione della scorsa settimana, dovranno rivisitare il brano di Achille Lauro “Thoiry”. I BowLand dovranno invece rendere loro il brano “No Roots” di Alice Merton.

Per le Under Donne di Manuel, la piccola Luna dovrà cimentarsi in un mash-up di Ariana Grande e Carbi B del brano “God is a Woman”. Martina, invece, proverà a commuovere il pubblico con “Sober” di Demi Lovato, mentre per Sherol Dos Santos, nuova sfida con un brano ritmicamente complesso e poco conosciuto, ovvero “Rank&File” di Moses Sumney , dove proverà a rendere questo brano gospel e soul.

Insomma, quella di questa sera sarà di sicuro una puntata col botto!

Anastasio ci sorprenderà nuovamente questa sera ?

Tutto da scoprire alle 21.10 sul canale 108 di Sky.

Ricordo, inoltre, a chi vuole e chi può, di scaricare l’app di XF12 per poter sostenere Marco. Si hanno a disposizione 10 voti da assegnare al preferito, che sono disponibili, non solo dall’applicazione, ma anche premendo il tasto verde del telecomando una volta che Alessandro Cattelan da il via alla gara.

Aspettiamo con ansia questa puntata per vedere il nostro Anastasio come si comporterà questa volta.