Il quadro della Madonna di Pompei sarà a San Giovanni Rotondo. Previsti pellegrini dalla penisola sorrentina e costiera amalfitana

Il quadro della Madonna di Pompei raggiungerà in pellegrinaggio il Santuario “Santa Maria delle Grazie” di San Giovanni Rotondo in occasione dei 50 anni dalla morte di San Pio e del centenario delle stimmate. I devoti di San Pio attendo con ansia l’arrivo del quadro perché lo stesso Padre Pio era molto devoto alla Madonna di Pompei e, almeno tre volte nella sua vita, si recò nella cittadina campana per onorare e pregare la Mamma Celeste. Il quadro resterà a San Giovanni Rotondo dal 16 al 25 novembre e anche dalla penisola sorrentina e dalla costiera amalfitana sono previsti dei pellegrinaggi nella cittadina di Padre Pio in occasione di tale evento.