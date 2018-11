Punta Campanella al World Travel Market di Londra per promuovere il mare della costiera

Anche l’area Marina Protetta in vetrina alla più importante fiera turistica europea. Turismo naturalistico e sostenibile le sfide del futuro.

L’ Area Marina Protetta di Punta Campanella mette in mostra i suoi gioielli al World Travel Market di Londra, la più importante fiera turistica d’Europa. Migliaia di visitatori nello spazio dedicato all’Italia e in particolare alla Regione Campania. Il world travel market è un appuntamento fondamentale per il settore del turismo.

Punta Campanella, con la presenza del Presidente del Parco, Michele Giustiniani, sta facendo conoscere ed apprezzare ai visitatori le bellezze natralistiche e il mare bandiera blu della penisola Sorrentina e della costiera amalfitana. Sempre più numerosi negli ultimi anni i turisti che cercano vacanze a contatto diretto con la natura e sostenibili.

“Il futuro del turismo va nella direzione di un tipo di offerta che guarda alla natura, alla sua tutela e alla fruizione di zone protette e affascinanti.- commenta Michele Giustiniani, Presidente dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella- Non potevamo quindi mancare a questa vetrina internazionale dove, insieme ai comuni costieri e alla Regione, stiamo mettendo in mostra i nostri tesori e le nostre offerte per attirare sempre più visitatori.”

La fiera si svolge in due giorni, dal 6 al 7 novembre e nello stand di 150mq della Regione Campania sono ospitati 66 espositori tra enti e aziende del settore