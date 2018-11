Protocollo d’Intesa Culturale Fondazione Matera 2019 Giffoni Experience

L’attività imprenditoriale di Gioacchino Parmentola, stabiese doc , ma che da tempo è una figura importante nel campo dei servizi alle imprese in Penisola Sorrentina, si svolge soprattutto nel territorio campano e lucano già da parecchi anni. Nel campo della comunicazione istituzionale Con Noi Management società di servizi, attua in collaborazione con gli enti amninistrativi, una politica volta al confronto tra istituzioni pubbliche e private per sviluppare progetti culturali esclusivi di sostegno al territorio di aree bisognose di un sostegno tecnico di esperti e consulenti ,in campo amministrativo e finanziario. Il protocollo d’intesa firmato a Giffoni, ieri mattina, mercoledì 28 novembre 2018 ha lo scopo di sviluppare in sinergia una grande offerta culturale per i giovani residenti e non di un territorio che è patrimonio del mondo.

L’accordo di programma ha visto l’impegno delle figure istituzionali più autorevoli per creare una nuova offerta educativa per i giovani. Alla presenza di Claudio Gubitosi, mitico direttore di Giffoni,coordinati dal suo staff tecnico ed amministrativo, le firme del protocollo d’intesa. Presenti il presidente della Fondazione Matera 2019, Salvatore Adduce, in passato, già deputato e senatore Pd per due legislature, ex sindaco di Matera e consigliere regionale.

Oltre 120 progetti leader da scoprire con le visite del territorio materano.Oltre la vita e la percezione di un mondo ancora molto misterioso.

Il sindaco Michele Laurino, uomo di grande professionalità, che è riuscito a mettere al centro del progetto,un comune piccolo ma bello come quello di S.Angelo le Fratte che diventa un riferimento di vicinanza alla popolazione.Rivisitazione dei luoghi tipici attraverso l’arte e le tradizioni dei luoghi. Murales e prodotti del territorio una caratteristica unica nel panorama presepiale di Sant’Angelo le Fratte, che diventa familiare e da far conoscere a tutti.

Giffoni experience con il presidente Pietro Rinaldi a mettere un timbro di gioventù.

Un incontro cordiale e piacevole a Giffoni respirando in anteprima l’aria pulita del festival, quella della giovinezza e della cultura non solo dell’audiovisivo.

Lo scopo è di coinvolgere le scuole e le istituzioni per creare vicinanza e confronto su temi di attualità. Dare con impegno un supporto tecnico per prospettive future di inserimento nel mondo del lavoro. La base è la crescita nell’ambito di convegni e incontri, conferenze di servizi e progetti, utilizzando fondi comuni attraverso la partecipazione a bandi e concorsi nazionali ed europei.

Sfruttare finanziamenti pubblici e privati con oculatezza mirati alla crescita economica di aree depresse dove diventa difficoltoso per i ragazzi trovare sbocchi nel mondo del lavoro.