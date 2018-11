Promozione, Vico Equense big match con il Procida

Il Vico finalmente potra’ giocare da domenica allo stadio di Massaquano dopo essere stato costretto ad emigrare a Massa Lubrense.Con il Procida ci sara’ ingresso gratuito

La preparazione alla gara prosegue al meglio, anche se si è fermato Del Franco per un problema al polpaccio destro. Coppola, invece, è in ripresa e dovrebbe essere regolarmente convocato mentre Ciro Porzio sarà chiamato a scontare il suo secondo turno di squalifica.

Tutti coloro che gravitano intorno al Vico si sono prodigati, insieme all’amministrazione comunale, affinché la sfida con il Procida andasse in scena a Massaquano. Il piccolo restyling ha reso ancor più accogliente lo stadio, che aspetta ora soltanto di riempirsi di entusiasmo: “Questo del Vico è un progetto che parte in I categoria, quando l’amico Luciano Aiello riportò qui il calcio vincendo per altro il campionato, e che ora si sta consolidando – spiega il presidente Vincenzo Capasso -. Lo scorso anno, sempre con mister Spano in panchina, abbiamo sfiorato i play off in Promozione con un gruppo molto giovane al quale sono profondamente legato. La Coppa Disciplina resta un vanto perché è la cartina di tornasole del nostro modo di fare calcio. Adesso, abbiamo fatto un “upgrade”, complice il fattivo impegno di Nello Savarese, aggiungendo tasselli importanti dal punto di vista tecnico e dirigenziale.

Da inizio agosto facciamo gioco di squadra. Il nostro gruppo è una famiglia e che mi farebbe piacere i vicani conoscessero ancor più da vicino. Anche per questo aspetto tanti appassionati – complice l’ingresso gratuito – domenica a Massaquano: potranno godersi lo spettacolo di una partita contro una corazzata come il Procida ma anche apprezzare i sacrifici che sono stati fatti da noi per allestire una squadra importante e dagli amministratori per adeguare la struttura”.

