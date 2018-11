Primo novembre plumbeo a Positano e Costiere in Campania, paura a Napoli ma l’allerta meteo è in rientro. Oggi Tutti i Santi , l’allerta meteo in Campania non sembra essere così grave. Come ogni mattina Positanonews monitora Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina e , a parte il cielo plumbeo e qualche pioggerella, non si presenta nulla di grave, forse oggi pomeriggio un pò di pioggia più intensa ma niente di così disastroso, anche se occorre molta prudenza sulla S.S. 163 Amalfitana, nelle zone alte dei Monti Lattari, Vico Equense, Agerola e Ravello – Tramonti e Valico di Chiunzi, tradizionalmente problematic he. A Napoli paura, col sindaco De Magistris che consiglia di non uscire, dopo la morte del 21enne studente universitario molti sono rimasti choccati, una tragica fatalità. Sulle Coste d’ Amalfi e Sorrento non si registrano gravi problemi per il meteo e la viabilità, inoltre il Viadotto San Marco per Castellammare di Stabia è APERTO fino a domenica sera alle 21,30.

Foto Cristina D’Aiello

Auguri a tutti per la Festa di Ogni Santi e buon Ponte con Positanonews.it