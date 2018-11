Presentazione del libro “Luigi Anelli – pittore senza catene”

Venerdì 23 novembre, alle ore 17:00, a Salerno, presso la sala Marcello Torre del Palazzo Sant’Agostino (sede dell’Amministrazione Provinciale), sarà presentato il libro “Luigi Anelli – pittore senza catene” dedicato all’artista salernitano, attivo come ceramista a Vietri sul Mare e a Salerno dalla fine degli anni Trenta al 1960. Il saggio mette in luce, per la prima volta, la vita e la carriera artistica di uno dei protagonisti della ceramica vietrese del Novecento. L’artista sperimentò diversi stili e riuscì a mantenersi abbastanza distante dalle classiche decorazioni del cosiddetto “Periodo Tedesco”. Le sue opere si caratterizzano per la maestria e la tecnica nella realizzazione di edifici e paesaggi e per i suoi ritratti carichi di pathos. Era famoso tra i ceramisti vietresi per i suoi bellissimi “scugnizzi”, dipinti quasi sempre in monocromia. Di Luigi Anelli è possibile ammirare un grande pannello in ceramica, raffigurante una “Crocefissione”, realizzato presso la fabbrica Pinto negli anni Quaranta, murato sulla facciata di Palazzo Carosino a Vietri sul Mare.

Dopo un saluto di benvenuto del Presidente della Provincia, Ing. Michele Strianese, ci saranno gli interventi della Dott.ssa Matilde Romito, archeologa e già direttrice dei Musei Provinciali, Rosanna Anelli, figlia dell’artista ed anch’essa pittrice, e dell’autore del saggio, Francesco Collano, appassionato di ceramica vietrese e di storia locale. Modera la Dott.ssa Ersilia Frusciante, Consigliere Politico della Provincia per la valorizzazione dei siti archeologici e dei Musei Provinciali.

La presentazione sarà impreziosita dall’esposizione di alcune ceramiche di Luigi Anelli.

Antonio Di Giovanni