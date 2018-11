Praiano, un Bideri nel vortice degli abusi edilizi?

Praiano, Costiera Amalfitana. Potrebbe esserci qualche altro abuso eccellente nel paese alle porte di Positano. Nostre indiscrezioni fanno riferimento ad atti giudiziari, che in questi giorni sono viaggiati tra Vettica e la sede comunale di via Umberto I. Il ricevente sarebbe F. Bideri, nome noto nella musica partenopea per l’omonima casa discografica: questa famiglia è ben radicata in Praiano con le loro molteplici proprietà immobiliari, ottenute anche dal recupero di antiche strutture.

Il Bideri è stato notificato di un atto del Tribunale di Salerno, ma risulta non reperibile. Ricordiamo ai nostri lettori, che Praiano questa estate è stata sconvolta dalle denunce di carattere urbanistico, un ciclone ha travolto con ordinanze case ville e alberghi, insieme ad una serie di controlli a tappeto messi in campo dalle Fiamme Gialle. Si presume e non si esclude che sono ancora gli strascichi di quell’esposto anonimo con 38 denunce, ad opera del Corvo.