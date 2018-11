Praiano, sondaggio per la gestione dell’Accumulatore delle Emozioni. Quale sarà la destinazione?

Praiano. Si cerca un gestore per l’Accumulatore delle Emozioni, una costruzione che si trova nella parte alta del paese, in via Costantinopoli. Quest’oggi il Comune di Praiano ha infatti pubblicato un avviso pubblico, per raccogliere la manifestazione di interesse per la gestione del locale punto di ristoro, con l’annessa area destinata a solarium. L’Ente ha intenzione di affidare l’immobile per progetti di carattere enogastronomico, ed il futuro concessionario deve essere un under 40 non titolare di attività similari, disoccupato o lavoratore dipendente. I lavori edili e di impiantistica del locale sarebbe a carico del concessionario, mentre è ancora da stabilire con apposita perizia il canone di locazione: il regime di affidamento è di 18 anni (9+9).

L’Accumulatore delle Emozioni per anni è stata un’opera incompiuta. Viene messo in programma finanziario dal comune nel lontano 2006 come “parcheggio urbano” (previsto, poi, nel piano sottostante) ma dopo l’affidamento dei lavori per circa 350mila euro nel 2008, l’anno successivo iniziarono i “tormentati” lavori: fino al 2012, il cantiere fu sospeso più volte per diverse varianti, mentre il consiglio comunale all’epoca dava indirizzo ai Responsabili dei Servizi ed uffici per la gestione del punto ristoro con solarium. Dopo sei anni, a cantiere chiuso, la giunta ha dato nuovamente mandato al settore servizi per la gestione di questo immobile, che dovrebbe essere utilizzato secondo le idee originarie, ovvero entro il turismo escursionistico, a ridosso della salita per il Sentiero degli Dei, fungendo anche da infopoint.