Praiano, Costiera amalfitana . Festa grande questa sera Sabato 10 Novembre 2018 a Praiano, in Piazza San Luca con la Sagra di San Martino alla 45esima edizione.

La festa è diventata una tradizione della Costa d’ Amalfi da quasi mezzo secolo , si mangia, si beve e si balla pasta e fagioli, trippa e panino con broccoli e salsiccia in pieno stile per l’autunno e per completare fiumi di vino novello.