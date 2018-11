Praiano, Costiera amalfitana . La tradizione del presepe della famiglia Castellano continua di padre in figlio. Positanonews non poteva non fare visita al “backstage” di una delle tradizioni più belle della Costa d’ Amalfi, qui lungo la S.S. 163 Amalfitana, la Grotta del Diavolo è diventato un angolo di paradiso e meraviglia grazie al certosino lavoro della famiglia Castellano.