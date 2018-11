Praiano, Forum dei Giovani: il direttivo si dimette. Ecco i motivi

Il Forum dei Giovani di Praiano, oggi ha comunicato le dimissioni del direttivo. “Con dispiacere informiamo tutti che il forum dei giovani, per motivi personali del direttivo stesso, ha dato in data odierna le dimissioni.

Speriamo con tutti il cuore che si possa formare presto un nuovo gruppo solido e con tanta voglia di fare – c’è scritto in un post dal profilo Facebook dell’associazione – Noi restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per aiutarli nel caso avessero bisogno.” Il post è firmato dalla Presidente Tina Milano e l’intero direttivo, che approfitta di tale improvviso avviso, per ringraziare quanti hanno collaborato in questi anni con il Forum. Svariate sono le attività promosse con i giovani e per i giovani sul territorio di Praiano, ricordiamo il carnevale con momenti dedicati ai più piccoli, le attività natalizie e la Festa della Birra. E’ un vero dispiacere vedere sciogliere un associazione giovanile, ma c’è già chi si è detto solidale ai ragazzi per qualsiasi evenienza, come Arturo Terminiello.