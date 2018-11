Praiano: Casa Angelina Lifestyle – Collaboratori per la stagione 2019

Casa Angelina Lifestyle Praiano Boutique Hotel in Costiera Amalfitana cerca per la stagione 2019 la figura di Cameriera ai Piani .

Incastonata nella roccia che si tuffa nel Mediterraneo, nel cuore della Costiera Amalfitana, Casa Angelina è un Boutique Hotel dallo stile contemporaneo e minimalista. Una sobria eleganza caratterizza le sue 39 camere, la cucina ricercata regala un’esperienza gourmet che si arricchisce di uno sfondo di impareggiabile bellezza. Casa Angelina è il Luxury Hotel immerso nell’atmosfera luminosa e magica della Divina Costiera, fatta di lunghe giornate dai ritmi rilassati e languidi, di tramonti infuocati che si tuffano nel mare, di serate inebrianti e profumate.

Casa Angelina è un’oasi di pace, un’architettura armoniosa ed essenziale, dove il bianco assoluto mette in risalto i colori brillanti della natura all’esterno e l’estro dei pezzi di arte contemporanea all’interno. Una filosofia incentrata sulla ricerca della perfezione, dell’eleganza discreta, del design semplice ma ricercato e della cura di ogni dettaglio: dalle morbide e candide lenzuola in cotone firmate Etro che avvolgono il letto, fino al contorno di erbette aromatiche raccolte dal nostro orto e sapientemente composte per decorare i piatti.

Chi e’ interessato puo’ inviare CV ad info@casangelina.com

Via Capriglione, 147

84010 Praiano

Costiera Amalfitana, SA

Tel +39 089 8131333

Fax +39 089 874266