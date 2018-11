Praiano, approvato il regolamento per le riprese e lo streaming dei consigli comunali

Praiano. Finalmente si è messa la parola fine sulla telenovela sullo streaming delle sedute del consiglio comunale. Nell’ultima assise convocata lo scorso 22 ottobre, è stato infatti approvato il regolamento per le riprese audiovisive, da rendere fruibili per i cittadini. Il documento è stato prodotto con la concertazione tra i consiglieri del gruppo di maggioranza e minoranza, come sottolineato dalla consigliera Federica Ruocco, che ha relazionato il documento da approvare nella sede di consiglio.

Dopo le tante polemiche che sono state sollevate sull’argomento in questione, nella fattispecie durante i mesi estivi, finalmente si è giunto all’adozione del tanto atteso regolamento, la cui adozione fu inserita anche nel programma politico del gruppo di maggioranza. Lo streaming sarà regolato in modo che, chi prenderà parte ai seduti sia a conoscenza della presenza delle riprese, che interesseranno solo coloro che intenderanno prendere la parola e intervenire durante la seduta. Inoltre, sarà possibile vedere le immagini della riunione on demand, dal sito dell’Ente.