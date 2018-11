Praia a Mare (CS). Museo Comunale. Premiazione BiCc.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Premiazione BiCc al Museo Comunale di Praia a Mare (CS), sabato 1° dicembre 2018, ore 17.

Premiazione BiCc

Museo Comunale di Praia a Mare (CS), Via Dante Alighieri, 2

Sabato 1° dicembre 2018, alle ore 17

Sabato 1° dicembre 2018, alle ore 17, presso il Museo Comunale di Praia a Mare, Via Dante Alighieri, n° 2 (e non già presso il Palazzo delle Esposizioni) si terrà la cerimonia conclusiva della BiCc, con la consegna delle targhe e dei diplomi.

Quasi 2000 persone hanno visitato, dal caldo pomeriggio di sabato 27 ottobre 2018, al “Palazzo delle Esposizioni” di Praia a Mare, dove è stata inaugurata, con forte successo, la BIENNALE INTERNAZIONALE DELLA CALABRIA CITRA (BiCc), che resterà aperta sino a sabato 1° dicembre 2018, giorno della segnalata premiazione.

In esposizione 162 opere di 116 artisti italiani e stranieri.

Catalogo, pubblicato dalle Edizioni ROMANO, con prefazione di Enzo Le Pera e testi di Giorgio Di Genova e Maurizio Vitiello, in distribuzione.

Si riporta il VERBALE della BIENNALE INTERNAZIONALE DELLA CALABRIA CITRA, BiCc:

Oggi, domenica 28 ottobre 2018, alle ore 10,00 nei locali dell’Hotel Branca di Praia a Mare si è riunita la Commissione Giudicatrice della Biennale internazionale della Calabria Citra, nelle persone di Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera, Maurizio Vitiello, per l’assegnazione dei premi.

Gli organizzatori e i curatori ringraziano l’Amministrazione Comunale di Praia a Mare per l’ampia e generosa disponibilità dimostrata e per la concessione del Palazzo delle Esposizioni, sede della rassegna, e tutto il personale che ha magnificamente lavorato per l’ottima riuscita dell’evento.

La Commissione decide di tenere fuori concorso le artiste Maria Pia Daidone, in quanto moglie di un commissario, e Eugenia Serafini per sua volontà.

La Commissione, inoltre, decide di assegnare tutti i premi con unanimità di giudizio.

Gli organizzatori e i curatori ringraziano i prestatori delle opere che hanno consentito di tributare un particolare omaggio agli artisti Primo CONTI, Gabriella DI TRANI, Leopoldo MARCIANI, Paolo PASOTTO, STELMAN (Stelio Manneschi), Lorenzo TORNABUONI.

Dopo aver preso visione di tutte le opere, e dopo ampia e motivata discussione, vengono stabiliti i seguenti premi e le segnalazioni di merito:

1° Premio della Biennale internazionale della Calabria Citra, BiCc, con targa, all’artista Giuseppe PANARIELLO per l’opera Qoèlet;

2° Premio della Biennale internazionale della Calabria Citra, BiCc, con targa, all’artista Franco CARUSO per l’opera Vibrazione;

3° Premio della Biennale internazionale della Calabria Citra, BiCc, con targa, all’artista Edoardo STRAMACCHIA per l’opera Caos 35;

Premio Speciale della Biennale internazionale della Calabria Citra, BiCc, con targa, all’artista Salvatore PEPE, per la sua trentennale valida opera artistica e per la sua capacità organizzativa.

Vengono, poi, determinati gli altri premi, con diploma, come di seguito:

Diploma alla Carriera: Mario LA CARRUBBA;

Diploma Artista Straniera: Doina BOTEZ;

Diploma Artista del Territorio: Martina CODISPOTI;

Diploma del Comune di Praia a Mare: Mauro MOLINARI;

Diploma “Il Triangolo”: Natino CHIRICO;

Diploma “Rotary Club Riviera dei Cedri”: Marisa MOLA;

Diploma “Scintille”: Carmen NOVACO;

Diploma Giovani Artisti: Alessia MELUCCI;

Diploma alla Fotografia: Maurizio SCHÄCHTER CONTE;

Diploma al Disegno: Nicola DE LUCA;

Diploma all’Incisione: Franco PIVETTI;

Diploma alla Ceramica: Erminia GUARINO.

Infine, vengono assegnate Segnalazioni di Merito alle opere degli Artisti:

Annaluce AGLIETTO; Etty BRUNI; Angela CONSOLI; Maurizio DIANA; Renzo EUSEBI; Massimiliano FERRAGINA; Marco GIACOBBE; Alessandro MAIO; Marco MANZO; Salvatore MARSILLO; Giorgio MARTINO; Isabella NURIGIANI; Myriam RISOLA; Francesco VARLOTTA; Mario VITOLO.

Soddisfatti dell’ottimo livello della Biennale, i Commissari apprezzano la decisione del Sindaco Antonio Praticò, a cui plaudono, per l’interesse nei confronti della cultura, in generale e artistica, di far continuare l’esperienza di questa rassegna anche per il futuro.

Completate tutte le operazioni, la seduta viene tolta alle ore 12,00.=

Letto, confermato e sottoscritto nella forma manoscritta.

Il Presidente, Giorgio Di Genova;

I Componenti: Enzo Le Pera; Maurizio Vitiello.