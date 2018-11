Pozzuoli (NA). Rione Terra. Basilica Cattedrale di San Procolo. Successo della “Festa dei Cori”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Successo della “Festa dei Cori” a Pozzuoli.

L’Ufficio per la Musica Sacra della Diocesi di Pozzuoli ha coordinato il concerto “F E S T A D E I C O R I” presso lo splendido Rione Terra nella suggestiva cornice della Basilica Cattedrale di San Procolo, Sabato 17 novembre 2018.

Dalle ore 19.30 l’affluenza è stata notevole.

Tra i vari cori si è distinta per classe e bravura, come di consueto, la ”Corale Franco-Italiana di Napoli” diretta dal M° Roberto Franco.

Maurizio Vitiello