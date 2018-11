Positanonews da Zio Sam il pranzo sociale, noi con voi, voi con noi.. Una comunità in cammino, in crescita continua.

Il pensiero di Gigione Maresca

Pranzo social

Positano news

“Positamo romantica”

Le nostre idee nascono dal sorriso e dalla forza di una grande amicizia.

Una squadra vince ed ha successo quando rema in una direzione precisa con sforzi ed impegno, cercando la verità dei fatti.

La “gioventù di Alberto Del Grosso con noi a pranzo, è la dimostrazione di affetto a un giornale che è il riferimento del territorio della costiera analfitana e sorrentina. Dall’estero leggono le info quotidiane prima sul web con particolare attenzione alle nostre pagine.

Il pubblico e il lettore più attento sa che siamo bravi ad anticipare le notizie anche a livello nazionale.

Alberto esempio di un giornalismo antico che trova le radici nella passione di ognuno di noi. Nella forza di un uomo come Alberto, che insieme a noi mette a nudo le proprie esperienze di studio e lavorative. Occorre scavare e trovare il segreto del nostro spirito di giornalisti del futuro in nuove sfide. Partire da un mondo dell’informazione ancora vero e non quello distorto dai mass media e dalle lobby politiche ed economiche.

Essere giornalisti significa essere non solo scrittori di se stessi nel racconto quotidiano dei fatti, ma porgere la notizia con senso critico e delicatezza, al più ampio e vasto pubblico della comunità tecnologica, del web e di coloro che credono nella nostra professionalità di giornalisti di frontiera e del territorio.

Un pranzo social divertente con la bellezza delle signore del web e di Positano news , Maria Amendola, Paola D’Esposito, Viviana Vanacore e il sorriso della freschezza della sensibilità femminile.

Antonino D’Urso e Michele Cinque due centravanti come Pulici e Graziani, coppia vincente di un progetto che si rilancia con tanti personaggi nuovi. Antonino e Michele hanno arato il campo per un percorso complesso e difficile ma che dopo 13 lunghi anni porta al successo editoriale di una testata giornalistica senza dubbio tra le migliori d’Italia.

Da Napoli a Salerno, Agerola , Tramonti, Amalfi, Ravello, Sorrento, Vico Equense, da mezza Campania giornalisti, collaboratori, persone di cultura , sono venuti in tanti oggi al pranzo sociale da Zio Sam a Piano di Sorrento . Tante le cose che bollono in pentola, e non solo nella cucina dell’eccezionale ristorante- pizzeria Zio Sam ai Colli di San Pietro, dove trovi semplicità, prodotti genuini, accoglienza e un ambiente davvero confortevole.

Positanonews è intanto una squadra, una famiglia che si ingrossa giorno dopo giorno, di lettori, collaboratori, iniziative, persone che ci mettono la faccia da quasi 14 anni . Una storia vera nata dal territorio e nel territorio ha radici, non creata dai social acchiappa click, dalle pagine facebook che si ingrossano a pagamento, siamo concretamente in mezzo alla gente ed essere voce della gente è sempre stata la nostra mission, la comunità di Positanonews è fatta dalle due Costiere, la Costiera amalfitana, Penisola Sorrentina, ma anche dal Cilento, da dove è venuto a trovarci Giovanni Farzati , Alberto Del Grosso il giovinotto Garante dei Lettori, già giornalista all’epoca al seguito di Kennedy, insomma scusate se è poco.. Ovviamente l’elenco è lungo e ne parleremo , dal grande poeta Vincenzo Tafuri, al nostro Michele Pappacoda, il presidente Antonino D’Urso, il direttore Michele Cinque, l’amministratrice Maria Amendola, la responsabile marketing Paola d’ Esposito, Viviana Vanacore, Enrico Di Palma, Gigione Maresca, Maria Rosaria Manzini, responsabile editoriale per i libri, e vice presidente Posidonia, Salvatore Caccaviello , Fabio Corniola, Michelangelo Nasto, Mr Social Edoardo Ciotola, al nostro Nazareno Cammarota, la fotografa e giornalista Giulia Nardone, solo per quelli che erano presenti, poi Maurizio Vitiello, Lucio Esposito, Sara Ciocio, di Positanonews TV, Augusto Maresca con le lettere da Piano , Peppe Liuccio, Luigi Di Bianco, Giovanni Cervero, Felice Casalino, Arturo Terminiello, last but non least Gaspare Apicella

Nuovi progetti, nuove iniziative, nuove frontiere e spazio alla comunità… Vi piacerebbe scrivere e raccontare che cosa funziona, o non funziona, nel paese dove vivete? O anche del ricordo di un caro scomparso, di un matrimonio, di una nascita, di una laurea…

Noi di Positanonews ve ne diamo l’opportunità. Scrivete a direttore@positanonews.it

Poi avete la pagina Facebook, ma anche whatsapp 3381830438

Intanto doveroso è un ringraziamento a Zio Sam

Da Zio Sam Restaurant è come essere in famiglia.

Accoglienza e gentilezza sono di casa e la simpatia dello staff, poi, è un tocco di classe, la classica ciliegina sulla torta.

Qui puoi trovare i prodotti del nostro territorio a chilometro zero, con una ristorazione a base di grandi classici della cucina italiana e partenopea, sia di mare che di terra, barbecue eccezionali e l’immancabile pizza napoletana, un must del ristorante.

Da Zio Sam, inoltre, puoi organizzare qualsiasi tipo di festeggiamento, visto le dimensioni della sala interna e della grande terrazza, dove, d’estate soprattutto, è possibile fare perfetti pranzi o cene ammirando un panorama mozzafiato che racchiude la nostra costiera e il golfo di Napoli con il Vesuvio.

Zio Sam, poi, è famoso per i suoi pranzi e le sue cene di Capodanno, Pasqua e Ferragosto, dove con dei menù fissi, ottima musica e con la loro accoglienza gentile di sempre, si possono passare perfetti momenti in compagnia della propria famiglia, del proprio partner o dei proprio amici.

Lo staff di Zio Sam, inoltre, è sempre disponibile a delle “mini lezioni di cucina”, che sono da qualche anno diventate virali soprattutto tra i turisti: il cuoco mostra e fa provare, ovviamente su richiesta, come preparare la pizza. Un verso spasso per i turisti!

Cosa aspetti? Prova anche tu la fantastica cucina di Zio Sam, che da 25 anni ci delizia con piatti gourmet e di prima qualità.

Trovi Zio Sam aperto a pranzo e cena in Via Caposcannato 1, Colli di San Pietro – 80063 Piano di Sorrento.

Info e contatti al numero 081 533 3472 .