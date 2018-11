Una inquadratura di oltre un minuto su un articolo di Positanonews su Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso . L’occasione è stata la prima uscita pubblica per Nicola Savarese, ex Mister Italia di Vico Equense, dopo la revoca . In forma smagliante il nostro Savarese per niente colpito dalla revoca del riconoscimento, è apparso con la sua solita verve nel programma della rete . Altro che cloni cinesi, Positanonews viene preso come riferimento da giornali e televisioni nazionali , grazie ai nostri lettori e collaboratori che dalla Costiera amalfitana alla Penisola Sorrentina sono in cerca di notizie.